Раскрыты спальные наряды Ким Кардашьян и мужа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст рассказала в интервью на американском телевизионном шоу Busy Tonight о предпочтениях в одежде для сна. Об этом сообщает Fox News.

Во время ночного выпуска актриса Бизи Филиппс (Busy Phillips) задала вопрос 38-летней Кардашьян-Уэст, в чем они с мужем Канье Уэстом спят ночью. «Я сплю в стрингах и маленьком бюстгальтере, в то время как Канье спит голым или только в боксерских трусах», — ответила она.

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После чего ведущая отшутилась, что ответ Кардашьян был очевиден. «Ну конечно. Я так и думала, что ты спишь в таком виде», — съязвила Филипп.

В этот же вечер, 10 декабря 2018 года, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст рассказала в интервью про свою привычку спать накрашенной. Во время передачи актриса Бизи Филиппс спросила у Кардашьян-Уэст, засыпала ли она с мейкапом.

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