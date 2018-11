Ким Кардашьян созналась в решении выйти замуж под экстази

Ким Кардашьян призналась в употреблении наркотиков в очередном выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up With the Kardashians), который вышел в воскресенье, 25 ноября.

«Я вышла замуж под экстази, — рассказывает участница программы в видеоролике, имея в виду брак с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом. — Я принимала экстази, когда выходила замуж, а затем — когда записывала интимное видео с Рэй Джеем». Она также созналась, что во время съемок без остановки стучала зубами.

Материалы по теме Лучше меньше Они победили Ким Кардашьян. Все деньги мира у них в кармане

Ранее в ноябре Ким Кардашьян-Уэст призналась телеведущей Эллен Дедженерес, что ее супруг Канье Уэст иногда тревожится из-за обнаженных фотографий жены в Instagram. «Он всегда хочет, чтобы я оставалась собой, и мы просто веселимся, но иногда его это беспокоит», — сказала Кардашьян в эфире «Шоу Эллен Дедженерес».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!