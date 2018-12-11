Ким Кардашьян призналась в пренебрежении гигиеной

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Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст рассказала в интервью на американском телевизионном шоу Busy Tonight про свою привычку спать накрашенной. Об этом сообщает Fox News.

Во время передачи актриса Бизи Филиппс (Busy Phillips) спросила у Кардашьян-Уэст, засыпала ли она с мейкапом. «Даже когда у меня не запланирован выход в свет, я стараюсь сохранить макияж на ближайшие два дня», — ответила 38-летняя телезвезда.

Однако, по словам дерматологов, спать не снимая макияжа — опасная для здоровья привычка. «Макияж на лице может мешать обновлению здоровых клеток кожи в течение ночи», — предупредила дерматолог Джессика Вайзер (Jessica Weser).

В ноябре фанаты участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст нашли изъян в кистях ее рук. На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в гардеробной, сидя на полу в платье с глубоким декольте.

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