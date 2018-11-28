Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд

Британская фанатка участницы американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» надела нелепый наряд и опозорила бренд, который его выпустил. Об этом сообщает Mirror.

Бекки Рейнольдс (Beckie Reynolds) заказала в онлайн-магазине PrettyLittleThing мини-платье с открытыми плечами голубого цвета, как у своей любимицы Кортни Кардашьян, однако вещь не подошла ей по размеру — рукава были слишком длинные.

Рейнольдс выложила в сеть видео, где она демонстрирует платье, сопроводив его шутливым комментарием. «PLT, почему вы так меня не любите (да, это платье с оголенными плечами)? В смысле, я знаю, что я небольшого роста, но все же», — отреагировала девушка.

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Британский магазин одежды PrettyLittleThing комментировать случившееся отказался.

Ранее участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала своим поклонникам, как она выглядела в школьные годы. На снимке подросток-Кардашьян смеется перед камерой.

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