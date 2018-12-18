Ким Кардашьян надела прозрачное платье российского дизайнера

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в наряде российского бренда Yasya Minochkina из коллекции весна-лето 2018.

На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в белом прозрачном платье ручной работы, автор которого — участница недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнер Яся Миночкина. Во время показа это платье представила модель и блогер Анастасия Решетова.

За 12 часов пост собрал почти три миллиона лайков.

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В пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», отмечается, что ранее в одежде Миночкиной в свет выходили Леди Гага, Джессика Альба, Пэрис Хилтон, Ирина Шейк и другие.

В октябре Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке. На появившемся в соцсетях снимке двухлетний Сейнт Уэст одет в ярко-оранжевую рубашку и черный свитер американского дизайнера Херона Престона, на воротнике написано слово «стиль».

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