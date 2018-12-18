Ценности
 
Последние новости
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»
Смерть Деда Мороза на детском утреннике попала на видео
Декабрьское озеленение московского двора попало на видео 
Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта
Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют
«Манчестер Юнайтед» нашел временную замену уволенному Моуринью
Глава Сбербанка дал Сбербанку в долг
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак и поверивших в него россиян
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Новости партнеров

Ким Кардашьян надела прозрачное платье российского дизайнера

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в наряде российского бренда Yasya Minochkina из коллекции весна-лето 2018.

На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в белом прозрачном платье ручной работы, автор которого — участница недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнер Яся Миночкина. Во время показа это платье представила модель и блогер Анастасия Решетова.

За 12 часов пост собрал почти три миллиона лайков.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», отмечается, что ранее в одежде Миночкиной в свет выходили Леди Гага, Джессика Альба, Пэрис Хилтон, Ирина Шейк и другие.

В октябре Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке. На появившемся в соцсетях снимке двухлетний Сейнт Уэст одет в ярко-оранжевую рубашку и черный свитер американского дизайнера Херона Престона, на воротнике написано слово «стиль».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ким Кардашьян призналась в пренебрежении гигиеной
Раскрыты спальные наряды Ким Кардашьян и мужа
Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке
Ценности
Ценности00:01Сегодня

Дефилейная часть

Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
17:0014 декабря

Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку

19:0314 декабря

Владельцы Skoda смогут бесплатно парковаться в московских ТЦ во время праздников

23:5117 декабря

Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи

Ценности00:01 7 ноября

Переобулись в воздухе

Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
12:1714 декабря

Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей

18:02 7 декабря

Ципрас попросил у Путина галстук

09:2017 декабря

Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий

Ценности00:0416 декабря

Цари горы

Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
10:3014 декабря

Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику

09:16 6 декабря

Названы лучшие рестораны мира

17:4517 декабря

Составлен список самой провокационной одежды года

Россия
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
Общественник из Санкт-Петербурга объявил голодовку в поддержку инвалидов
Чиновники пообещали не увольнять медсестру за перевязку пациента скотчем
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Усмирявшие «желтых жилетов» французские полицейские пригрозили бунтом
Женщину обвинили в попытке убийства за роды в туалете
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
«Выслать всех к чертовой матери»
 
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
Япония научится воевать в космосе и под водой
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Украинские Деды Морозы не поделили ребенка и разобрались на кулаках
Украинская церковь заявила о независимости от Константинополя
Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Аэрофлот» покарал еще двух авиадебоширов
Россия вложила миллиарды в госдолг США
На чеченские горы потратят миллиарды рублей
Равноправия женщин и мужчин придется подождать еще 200 лет
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
Десятки российских СИЗО оказались переполнены арестантами
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Похитивший человека российский бандит 18 лет притворялся известным художником
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Израиль показал ракету Gabriel 5
Кольца Сатурна начали разрушаться
В США задержку с «Сарматом» связали с Крымом и Сирией
В Индонезии нашли гигантскую затерянную пирамиду
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»
«Манчестер Юнайтед» нашел временную замену уволенному Моуринью
Ибрагимович прояснил свое будущее
Увольнение из «Манчестер Юнайтед» обогатит Моуринью на миллионы
Мамаев напомнил о достойной компенсации побитому водителю
Мамаева и Кокорина оставили в «Бутырке»
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Смерть Деда Мороза на детском утреннике попала на видео
Раскрыты подробности романа Вуди Аллена с несовершеннолетней моделью
Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов
Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Назван худший YouTube-блогер года
Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус
Британка похвасталась гостеприимством своего деда и прославила его
Российских троллей заподозрили в попытке отучить американцев от мастурбации
Девушки заглянули в мужские туалеты и изумились
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Все материалы
Путешествия
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Женщина полетела в Грузию и умерла
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Испанец поехал на Колыму и замерз
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников
Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился
Миллионер развеял над бедняками тысячи банкнот и был пойман
Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета чуть не упустила его
Все материалы
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
Гонять изволите?
Представительские седаны, превращенные в гоночные
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Кен Блок выпустил юбилейную, десятую «Джимхану»
Все материалы
Дом
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Рублевка подешевела
«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд
Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками
В Москве заметили рост цен на старые квартиры
Все материалы