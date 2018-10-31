Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке. Фотографию телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте в среду, 31 октября.

На снимке двухлетний Сейнт Уэст позирует матери в ярко-оранжевой рубашке и черном свитере американского дизайнера Херона Престона, на воротнике которого написано слово «стиль».

«Стильно, модно, молодежно!» — написали русскоязычные пользователи соцсети в комментариях.

«Русский язык в тренде!» — радовались другие.

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«Скоро и на Трампе будет галстук от Рубчинского, а на спине пиджака будет написано: "Россия"», — воодушевились третьи.

В тот же день муж Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст пришел на баскетбольный матч в куртке, выпущенной дизайнером Гошей Рубчинским и скейтером Толей Титаевым.

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