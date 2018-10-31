Американский рэпер отдал предпочтение российской одежде

Американский рэпер Канье Уэст пришел на баскетбольный матч в куртке, выпущенной дизайнером Гошей Рубчинским и скейтером Толей Титаевым. Фотография Уэста появилась в соцсети Instagram в среду, 31 октября.

На снимке Канье Уэст пожимает руку бизнесмену Лавару Боллу (Lavar Ball). На нем — голубая джинсовка из совместной коллекции российского бренда «Рассвет» и американского Carhartt.

Также фотографией с рэпером поделился Толя Китаев в Instagram stories с подписью Yes, Kanye! («Да, Канье!»)

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В сентябре Канье Уэст представил рекламную кампанию своих новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2 Cream. Среди фотографий появился пост со словами «мы любим» на 11 языках мира. Самой первой на изображении оказалась фраза на русском языке.

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