Канье Уэст заговорил по-русски

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил рекламную кампанию своих новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2 Cream. Снимки музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В серии из 16 фотографий мужчины и женщины исполняют акробатические трюки в кроссовках Уэста. Все модели одеты в белье, шорты и худи серых и бежевых оттенков.

Среди фотографий появился пост со словами «мы любим» на 11 языках мира. Самой первой на изображении оказалась фраза на русском языке.

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Ранее в сентябре Канье Уэст представил лонгсливы с иллюстрациями пяти известных порноактрис. На топах дымчатого цвета изображены Миа Малкова, Райли Рид, Лена Пол, Абелла Дйенджер и Кендра Сандерленд. Под каждой из них напечатана подпись о том, чем, по мнению дизайнера, они больше всего знамениты. Например, у Мии Малковой «Самые горячие ягодицы», Райли Рид — «Самая популярная женщина в индустрии», а Лена Пол — «Показывает большую грудь».

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