Канье Уэст втянулся в порноиндустрию

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил лонгсливы с иллюстрациями пяти известных порноактрис. Вся коллекция опубликована на официальном сайте Уэста.

На лонгсливах дымчатого цвета изображены Миа Малкова, Райли Рид, Лена Пол, Абелла Дйенджер и Кендра Сандерленд. Под каждой из них напечатана подпись о том, чем, по мнению дизайнера, они больше всего знамениты. Например, у Мии Малковой «Самые горячие ягодицы», Райли Рид — «Самая популярная женщина в индустрии», а Лена Пол — «Показывает большую грудь».

Все вещи изготовлены из ткани джерси и доступны в пяти размерах по цене 75 долларов.

Уэст выпустил линейку после своего согласия на сотрудничество с порносайтом PornHub. В четверг, 6 сентября, в лос-анджелесском театре Беласко состоялось первое в истории вручение премии PornHub Awards. Креативным директором события был назначен Канье Уэст. Личный бренд рэпера Yeezy отвечал за внешний вид всех участников церемонии.

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В июне дизайнер Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Обувь прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги. Особенностью кампании стало и то, что практически всех женщин сфотографировали обнаженными, в то время как мужчины снимались в одежде.

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