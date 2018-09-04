Канье Уэста захотели втянуть в порноиндустрию

Американского рэпера и дизайнера Канье Уэста пригласили на должность креативного директора первой в истории церемонии награждения PornHub Awards. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на свои источники.

Событие состоится в лос-анджелесском театре Беласко в четверг, 6 сентября. Его ведущей назначили популярную порноактрису и фотомодель Асу Акиру. «Чтобы выявить победителей, эксперты проанализировали миллиарды видеороликов и предпочтений при просмотрах», — говорится на сайте PornHub.

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Как отмечает издание, Уэст — большой поклонник порноресурса. Когда рэпера спросили, изменилось ли его отношение к женщинам с появлением дочерей, он заявил, что продолжил посещать порносайт. Уэст даже озвучил любимые категории. После этого PornHub подарил Канье Уэсту пожизненную бесплатную подписку на свой ресурс, а также предложил ему снять один из новых роликов.

По информации PornHub, ежедневно их сайт посещает 81 миллион человек. Церемонию PornHub Awards будут транслировать в прямом эфире на главной странице платформы.

В августе внимание пользователей соцсетей привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. В таком виде мужчина пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz.

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