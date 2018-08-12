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Канье Уэст получил пожизненную подписку на PornHub за пикантное признание

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Jimmy Kimmel Live / YouTube

Популярный исполнитель Канье Уэст рассказал в эфире шоу Джимми Киммела (Jimmy Kimmel), за что администрация PornHub наградила его пожизненной подпиской. Об этом сотрудники портала сообщили в официальном Twitter-аккаунте.

Киммел во время интервью уточнил у Уэста , может ли исполнитель представить себе взрослую жизнь его маленьких дочерей, которые когда-нибудь будут встречаться с мужчинами. Однако Уэст заявил, что его взгляды на объективацию женщин не изменились, — он по-прежнему увлекается просмотром PornHub. Затем певец уточнил, что предпочитает межрасовое порно, вызвав аплодисменты зрителей в студии.

Администрация порносайта поощрила интерес исполнителя. «Мы хотим выразить нашу признательность господину Канье Уэсту за его преданность нам на протяжении многих лет. Подарок в виде бесплатной пожизненной премиум-подписки. Это вам, Е.», — написали они в Twitter.

Такой подарок привел в восторг пользователей сети. «Чувак, это наивысшая честь для мужчины», — написал один из подписчиков. «Не могу быть согласен еще больше», — поддержал другой комментатор. Некоторые в шутливой форме уточняли, нет ли у администрации случайно лишней подписки.

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