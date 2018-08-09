Мужчина увлекся тайной съемкой голых туристок и был пойман

Новозеландец, чье имя не раскрывается, тайно заснял в душевой своего дома более трех десятков женщин. Полиция поймала его после публикации роликов на порносайте, сообщает NZ Herald.

Житель региона Хокс-Бей, сдающий апартаменты внаем, периодически устанавливал в своей ванной комнате две скрытые камеры. Записывающие устройства были замаскированы под бутылки из-под шампуня.

С декабря 2017 года по февраль 2018-го его жертвами стали 34 девушки. Мужчина специально приносил камеры в ванную перед тем, как туристки заходили туда, а после — убирал, чтобы не навлечь подозрений.

Ролики с раздевающимися и принимающими душ женщинами преступник выкладывал на порносайт. В комментариях он нередко рассказывал о характерах девушек и их профессиях. Помимо этого, мужчина хвастался, что записывал видео без их ведома и призывал подписчиков оставлять комментарии.

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В феврале 2018 года преступника арестовала местная полиция. При обыске в его доме было найдено 219 записей на цифровых носителях. По словам мужчины, он делал это «ради острых ощущений», без сексуального подтекста. После признания вины в суде обвиняемый был освобожден под залог до приговора, который будет оглашен в октябре. Максимальное наказание для злоумышленника может составить 14 лет тюрьмы.

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