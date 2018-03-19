Британца посадили в тюрьму за трансляцию секса в прямом эфире

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Жителя Великобритании приговорили к 28 неделям тюрьмы за съемку секса с девушкой, которая впоследствии едва не совершила самоубийство. Об этом сообщает The Mirror.

По данным следствия, 33-летний сотрудник аэропорта Хитроу Нуредд Абушариф (Nouredden Abushareef) во время секса с девушкой достал смартфон и начал отправлять видеозаписи в групповой чат WhatsApp, в котором сидели его друзья. Спустя несколько недель во время очередного полового акта мужчина решил порадовать товарищей новым порно-роликом.

Девушка заметила, что их секс попал на видео, однако первые дни молчала. Спустя некоторое время героиня роликов пришла к Абушарифу обсудить сложившуюся ситуацию, но тот грубо ответил ей, что ничего страшного не произошло. «Ну и что? Жизнь продолжается», — заявил мужчина. Он также пообещал, что удалил все видеозаписи.

В суде представитель девушки рассказал, что после инцидента потерпевшая страдала от посттравматического стрессового расстройства: из-за инцидента она боялась выходить из дома в течение трех месяцев. «Я постоянно плакала и не могла есть из-за тревоги», — отметила пострадавшая, добавив, что она даже собиралась совершить самоубийство.

В результате мужчина был осужден за отправку частных интимных фотографий и видеозаписей с намерением причинить вред. Британца уволили с работы, также ему запретили контактировать с потерпевшей на неопределенной срок.

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