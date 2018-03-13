Журналистка закатила глаза в прямом эфире и восхитила зрителей

Журналистка китайского делового СМИ Yicai Лян Сянъи (Liang Xiangyi) демонстративно закатила глаза во время того, как ее коллега задавала вопрос на ежегодной встрече с членами правительства. Происходящее транслировалось в прямом эфире государственного телеканала, сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что в подобных закрытых форматах журналисты заранее готовят вопросы и задают их представителям власти. Судя по реакции Лян, ей крайне не понравился «подобострастный» монолог коллеги, который продолжался в течение 40 секунд.

Поскольку инцидент был показан в прямом эфире, многие пользователи сети успели его заметить и принялись хвалить девушку, распространяя кадры с ее недовольной физиономией. В комментариях говорилось, что журналистка «выразила отношение всего народа к происходящему». Кроме того, юзеры хвалили ее за прямолинейность и бесстрашие.

По информации издания, спустя несколько часов Лян лишили аккредитации на мероприятие. Позднее был принудительно удален ее аккаунт в Weibo, а поисковые запросы с ее именем подверглись цензуре.

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