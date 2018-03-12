Вечно молодую ведущую прогноза погоды окрестили «нестареющей богиней»

Пользователи сети обратили внимание на нестареющую китайскую ведущую прогноза погоды, которая практически не изменилась за более чем 20 лет. Об этом сообщает Lad Bible.

Представители Центрального телевидения Китая в честь 8 Марта опубликовали подборку прогнозов погоды за последние 22 года. Все это время ведущей была одна и та же женщина по имени Ян Дэн (Yang Dan).

По информации журналистов, Дэн устроилась на эту работу в 1996-м, когда ей было 22 года. Сейчас ей 44, однако зрители отметили, что с первых выпусков внешность женщины практически не изменилась.

Пользователи сети назвали ведущую «нестареющей богиней». Некоторые и вовсе пошутили, что все выпуски последних лет записали за один день. Многие также поинтересовались, какими косметическими средствами пользуется женщина. Кто-то нашел основания считать ее «путешественницей во времени» и «вампиром».

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