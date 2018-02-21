Самая сексуальная ведущая оценила свои ягодицы в несколько миллионов

Аргентинка Соло Перез, которая носит негласное звание самой сексуальной ведущей прогноза погоды в родной стране, застраховала ягодицы на 2 миллиона песо (около 5,7 миллиона рублей по текущему курсу). Об этом пишет The Mirror.

24-летняя латиноамериканская звезда рассказывает о погоде на местном телеканале TyC Sports. По словам журналистов, выпуски прогнозов с Перез настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.

В социальных сетях у девушки миллионы подписчиков, которые ежедневно оставляют сотни тысяч лайков и комментариев под каждым постом. Центральное место большинства фотографий Перез занимают ее знаменитые ягодицы: именно поэтому она решила застраховать их.

Naturaleza ☘️🌊☘️ A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on Feb 16, 2018 at 2:16pm PST

Телеведущая недавно рассказала, что приобрела пышные формы с помощью физических упражнений: благодаря интенсивным тренировкам аргентинская звезда набрала более 10 килограммов. «Мне нравится культура фитнеса и атмосфера тренажерного зала», — поделилась Перез.

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