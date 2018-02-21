Подчеркивающая половые органы форма конькобежек из США вызвала ажиотаж в сети

Пользователи одного из популярнейших в мире развлекательных порталов Reddit выразили недоумение по поводу формы конькобежек из Соединенных Штатов Америки на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Кто, черт возьми, создал это и почему?» — возмутился посетитель портала, вынесший форму американок на обсуждение. Фотография радостных конькобежек широко разошлась по сети и обрела вирусную популярность. Только на Reddit за нее проголосовали свыше 20 тысяч посетителей, выведя таким образом снимок в топ.

Решение сделать тканевые вставки между ног спортсменок, отличающиеся от основной формы по цвету и подчеркивающие половые органы, вызвало бурное обсуждение. Кое-кто отмечает, что несуразная одежда может возбудить мужскую часть зрителей.

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«Мой сын официально вступил в этап половой зрелости прошлой ночью, наблюдая за конькобежками. У него какие-то странные фетиши», — беспокоится комментатор с ником streamstroller.

Пользователи попытались угадать, какие цели преследовали дизайнеры одежды. «Это все, на что я могу смотреть. Судя по тому, что я не могу перестать смотреть на эти дыры в их промежности, они сделали это, чтобы отвлечь судей», — предположил LadyChelseaFaye.

«Любопытно, а им самим разрешено говорить, что им не нравится форма, или отказываться ее носить?» — задается вопросом пользователь с нимком strixi. «Учитывая количество плохого дизайна формы, которое я наблюдаю на Олимпийских играх, я бы сказал, нет», — отвечает Strider794.

Некоторые полагают, что спортсменки просто оказались заложницами ситуации. По мнению пользователя bitter_truth, разговор конькобежек с представителями олимпийского комитета выглядел так:

«"Адекватный член команды: "Я отказываюсь носить эту униформу, она унизительна".

Представитель МОК в США: "Нет проблем, Карен, я позвоню следующим трем девушкам, которые хотят занять твое место в команде"».

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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