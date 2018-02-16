Ведущий оценил сексуальность несовершеннолетней чемпионки и потерял работу

Ведущего американской радиостанции KNBR Патрика Коннора уволили за неуместные комментарии по поводу внешности 17-летней олимпийской чемпионки по сноуборду Хлои Ким. Об этом сообщает Fox News. Во время эфира Коннор оценил внешность Ким словами: «Она чертовски привлекательна. Если бы ей исполнилось 18, не стыдно было бы сказать, что она — горячая крошка. Да она и есть такая. Хлои прекрасна. Я ее большой фанат».

После увольнения ведущий извинился: «В неудачной попытке повеселить слушателей я облажался. Мои комментарии в адрес Хлои Ким были недопустимыми, они были отвратительны и ужасны. Хлои, прости меня. Ты великолепно выступила на Олимпиаде». Также Коннор попросил прощения у коллег и слушателей за то, что «был полным идиотом».

Ким, представляющая США, стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе. В лучшей попытке она набрала 98,25 балла. Серебряную медаль завоевала китаянка Лю Цзяюй (89,75 балла), бронзовая награда досталась другой американке Ариэль Голд (85,75).

Ким — четырехкратная победительница Всемирных зимних экстремальных игр и двукратная чемпионка зимних юношеских Олимпийских игр. Игры в Пхенчхане стали для нее дебютными на взрослом уровне.

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