Отец подвергшихся насилию гимнасток напал на врача-педофила в зале суда

Отец трех американских гимнасток, подвергшихся сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара, напал на него в зале суда. Видео появилось в Twitter-аккаунте NBC News.

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Рэндалл Маргрэйвс попросил судью позволить ему поговорить с Нассаром один на один. Получив отказ, мужчина бросился на врача, но его остановили полицейские. Нарушителя вывели из зала суда, к нему не стали применять дополнительных санкций и позднее отпустили.

24 января Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальные домогательства гимнасток сборной США. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Мароуни. Большинство жертв врача были несовершеннолетними.

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