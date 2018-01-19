Пятая олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Джордин Уибер заявила, что является жертвой сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. Видеозапись выступления спортсменки в суде опубликована в Twitter-аккаунте NBC Nightly News with Lester Holt.

«Я думала, что самой тяжелой вещью будет подготовка к Олимпиаде. Но на самом деле тяжелее всего — то, что я была жертвой Ларри Нассара. Это заставляло меня чувствовать стыд и смущение. Я потратила месяцы на то, чтобы понять, что произошло. Я поняла, как мне прочистили мозги Нассар и федерация», — рассказала Уибер.

В регулярных домогательствах Нассара также обвинили олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Эли Райсман, Габриэль Дуглас и Симона Байлс. По словам Марони и Райсман, они с 13 лет регулярно подвергались насильственным действиям.

После громкого скандала специалиста уволили. 8 декабря Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

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