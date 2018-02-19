Фанаты обматерили журналиста за шутку об олимпийских атлетах из России

На журналиста канадского канала CTV National News Питера Акмана (Peter Akman) посыпались оскорбления после шутки о формулировке «олимпийские атлеты из России», которую он опубликовал в Twitter.

«Что же будет дальше? Если тест спортсмена OAR (Олимпийский атлет из России) на допинг окажется положительным, чего ждать на следующей Олимпиаде? Команда будет называться OAFOAR (Олимпийские атлеты из команды «Олимпийские атлеты из России»)»? — иронизирует Акман.

Российские фанаты шутку журналиста не оценили. Они ответили на твит бранными оскорблениями на русском языке, написанными латиницей. Акмана назвали «обмылком», «чмошником» и «больным шизофреником».

«Если в следующий раз они уже не будут называться Астматические Игры. Или Олимпийские игры терапевтических исключений», — парирует вежливая часть русскоязычных комментаторов в ответ на шутку Акмана.

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Ранее в понедельник, 19 февраля, источники СМИ сообщили, что допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзовую медаль на Играх в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.

Insidethegames писал, что сам спортсмен склонен винить в произошедшем партнеров по команде. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, заявив, что керлингист комментариев по данному вопросу не давал.

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