CAS открыл дело в отношении российского призера Олимпиады-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-релизе говорится, что дело заведено по запросу Международного олимпийского комитета (МОК). Дата слушания пока не установлена. На данный момент никакой дополнительной информации представлено не будет.

У керлингиста 18 февраля возникли проблемы с допинг-пробой. В одной из пробирок россиянина были обнаружены следы мельдония.

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Портал Insidethegames написал, что керлингист обвинил в произошедшем партнеров по команде. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, отметив, что Крушельницкий не давал никаких комментариев по данному вопросу.

Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой 13 февраля завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

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