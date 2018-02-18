Российского призера Игр-2018 заподозрили в допинге

У российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте, возникли проблемы с допинг-пробой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в одной из допинг-проб россиянина были обнаружены следы мельдония. Для дальнейшего разбирательства к керлингисту отправились допинг-офицеры. Однако официальной информации по данному вопросу пока нет.

«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», — заявил глава Федерации российского керлинга Дмитрий Свищев.

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Крушельницкий в интервью РИА Новости рассказал, что не в курсе происходящего.

Допинг-проба B российского керлингиста будет вскрыта 19 февраля. Спортсмен имеет право присутствовать при этом.

13 февраля Крушельницкий вместе с Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

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