Российские керлингистки проиграли американкам на Олимпиаде

Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской команды выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева. Сборная на встрече кругового турнира уступила американкам со счетом 7:6.

Ранее российские керлингисты смогли выиграть у китаянок, но проиграли шведкам и британкам. В вечерней сессии российская сборная встретится с японками.

Первая олимпийская медаль в истории отечественного керлинга была завоевана 13 февраля. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий получили бронзовую награду.