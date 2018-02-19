Допинг-проба B российского призера Игр-2018 оказалась положительной

Допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, оказалась положительной. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника издания, проба была вскрыта утром 19 февраля в антидопинговой лаборатории в Сеуле и дала положительный результат на мельдоний.

В отношении Крушельницкого Спортивным арбитражным судом открыто дело. Дата слушания пока не установлена.

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18 февраля у керлингиста возникли проблемы с допинг-пробой А. По информации «Спорт-Экспресса», в крови россиянина обнаружили следы мельдония.

Insidethegames написал, что Крушельницкий обвинил в произошедшем партнеров по команде. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, отметив, что спортсмен не давал комментариев по данному вопросу.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой 13 февраля завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга.

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