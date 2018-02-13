Полицейские заинтересовались ягодицами бразильца и нашли в них кокаин

Полиция Португалии задержала мужчину, который пытался провезти через границу килограмм кокаина в накладных ягодицах. Об этом сообщает BBC News.

Материалы по теме Порошок, приходи Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином

Местные СМИ сообщили, что злоумышленник прибыл самолетом из Бразилии в международный аэропорт Лиссабона, где на него обратили внимание стражи порядка. В накладных ягодицах пассажира они обнаружили партию наркотика, которого бы хватило на пять тысяч доз. Точную стоимость товара полицейские не уточнили.

Теперь мужчине грозит обвинение в наркоторговле. Помимо самого контрабандиста, на одном из вокзалов города задержали и потенциального покупателя.

В прошлом месяце сообщалось о перехвате крупной партии кокаина полицейскими Испании и Португалии. Несколько сотен килограммов вещества преступники спрятали в свежие ананасы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!