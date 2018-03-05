Блогер предложила подписчикам бесплатный секс и угодила в тюрьму

Китайский блогер Miss Ye в шутку предложила подписчикам заняться с ней сексом, однако пранк закончился привлечением полиции. Об этом сообщает The Daily Mail.

19-летняя девушка написала в соцсетях, что готова бесплатно переспать с любым человеком, который придет к ней в номер отеля Double Tree by Hilton на острове Хайнань. Через какое-то время у гостиницы собрались около трех тысяч человек.

В результате шутницу задержала китайская полиция: девушку подозревают в занятии проституцией, сообщили представители местных правоохранительных органов.

Как выяснило следствие, Miss Ye действительно останавливалась в отеле Double Tree by Hilton. После публикации поста блогер была вынуждена покинуть гостиницу, так как люди стали стучать в дверь ее номера. Кроме того, подписчики начали обзванивать консьержа с вопросами о популярной гостье.

Испуганная девушка обновила пост, попросив молодых людей перестать искать ее в отеле. Однако это не помогло, поэтому Miss Ye обратилась к персоналу гостиницы, чтобы те вывели ее из номера и посадили в такси.

Полицейские арестовали девушку в отеле международного аэропорта. Блогеру дали 15 суток заключения и оштрафовали на 500 юаней (около 4,5 тысячи рублей).

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