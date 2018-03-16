«Босс» пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире

Британская ведущая Хелен Скелтон заявила, что в 2014 году, во время чемпионата мира по дартсу ее домогался участник состязания Росс Монтгомери по прозвищу Босс, у которого она брала интервью в прямом эфире BT Sport. Об этом сообщает The Telegraph.

Монтгомери распускал руки прямо во время транслируемой по телевидению беседы, утверждает женщина. Однако в кадр это не попало. На сохранившемся в сети ролике видно, что, когда она протягивает микрофон, мужчина стоит к ней вплотную. В этот момент он трогал ее за ягодицы, утверждает ведущая.

Издание отмечает, что ведущая выглядела раздраженной во время интервью. Сама она заявила, что находилась в то время на раннем сроке беременности. Скелтон объяснила, что не стала жаловаться на Монтгомери, поскольку была напугана.

«Мне было очень неловко. В то время я была беременна. Я действительно не знала, что делать. Это пугает, и вы не хотите превращаться в тяжелого и неудобного человека. Это поведение, которое культивирует телевидение. Никто не хочет быть проблемным», — говорит журналистка.

Монтгомери обвинения отрицает. Он заявил, что не домогался Скелтон, а лишь по-дружески шлепнул. По словам Босса, во время интервью в толпе за его спиной находилась жена, которая видела, что домогательств не было.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!