Поцелуй Кэти Перри с 19-летним музыкантом сочли сексуальным домогательством

Участник музыкального соревнования «Американский идол» Бенджамин Глейз признался, что был шокирован, когда певица Кэти Перри, судившая состязание, неожиданно поцеловала его в губы. СМИ посчитали, что 19-летний юноша не хотел этого, и назвали поведение поп-звезды неподобающим, пишет Entertainment Weekly.

Причиной шумихи в прессе стало то, что в одном из интервью Глейз, который, по его словам, ранее никогда не целовался, почувствовал себя не в своей тарелке, сблизившись с 33-летней Перри во время своего выступления на «Американском идоле». Журналисты назвали поцелуй «нежеланным», и певицу обвинили в сексуальных домогательствах.

Глейз 15 марта опубликовал пост в Instagram, в котором подчеркнул, что не жалеет о произошедшем, а его слова были неправильно истолкованы. «Я не считаю, что Кэти Перри меня домогалась, и я благодарен судьям за их оценки моего выступления. Я чувствовал себя неуютно в том смысле, что я никогда не целовался раньше, и не ожидал, что мне придется это делать сейчас», — объяснил музыкант.

Фото опубликовано @benjaminglaze

Он прикрепил к посту скриншоты заголовков новостей из нескольких СМИ, которые неправильно истолковали его слова.

Во время выступления на «Американском идоле» Глейз признался судьям, что еще никогда не целовался с девушкой. Перри предложила ему поцеловать ее в щеку, но в последний момент повернула голову и чмокнула его в губы.

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