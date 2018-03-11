Монахиня попросила Кэти Перри остановиться и умерла

Монахиня умерла во время судебного слушания о продаже здания бывшего монастыря американской певице и актрисе Кэти Перри. Об этом пишет Los Angeles Daily News.

89-летняя Кэтрин Роуз Хольцман (Catherine Rose Holzman) вместе с еще одной монахиней выступала против покупки монастыря, расположенного на участке площадью 32 тысячи квадратных метров. Буквально за несколько часов до внезапной смерти в суде Хольцман обратилась к певице через журналистов Fox11. «Кэти Перри, пожалуйста, остановись. Никому не станет лучше, а боль причиняется многим», — заявила женщина.

В монастыре никто не жил с 2011 года. Уже тогда пяти пожилым сестрам не хватало средств и физических возможностей его содержать. Здание в Лос-Анджелесе пыталась приобрести у епархии за 14,5 миллиона долларов Кэти Перри. Она намеревалась выплатить 10 миллионов наличными за само здание, а остальную часть суммы пустить на новое помещение для монахинь.

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Однако две из пяти сестер заявили, что певица — неподходящий владелец. Они без одобрения епархии решили продать участок местной бизнес-леди Дане Холлистер, которая собиралась превратить монастырь в отель. Та сразу выплатила им 44 тысячи долларов и должна была отдать еще 9,9 миллиона в течение трех лет.

В марте 2017 года Высший суд Лос-Анджелеса принял сторону Перри в этом деле. Он постановил, что монахини не обладали полномочиями для продажи недвижимости Холлистер, а последняя намеренно вмешалась в сделку. Позднее также было решено, что бизнес-леди должна выплатить сторонам 15 миллионов долларов компенсации. В итоге она подала заявление о банкротстве.

Сообщалось, что Кэти Перри собирается превратить здание в свой дом.

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