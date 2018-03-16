Дженнифер Лопес подверглась домогательствам в юности из-за груди

Певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что подверглась сексуальным домогательствам, когда была несовершеннолетней. Ее слова приводит журнал Harper’s Bazaar.

По словам артистки, это произошло в начале ее карьеры в кино. Во время одного из кастингов к ней с непристойными предложениями приставал режиссер. Кинематографист попросил ее снять футболку и показать ему грудь. Лопес подчеркнула, что не стала обнажаться перед мужчиной.

«Когда я отказалась, то ужаснулась своему поступку. Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!" Это был один из моих первых фильмов», — рассказала она.

Лопес не раскрыла имя режиссера, название фильма и то, когда произошел этот инцидент. Артистка дебютировала в кино в 16 лет, сыграв эпизодическую роль в драме «Моя маленькая девочка» 1986 года.

Дженнифер Лопес — 48-летняя певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием — «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр».

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