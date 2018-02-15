Канье Уэст психанул и завалил соцсети десятками фотографий

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) вернулся в Instagram ради того, чтобы запостить несколько десятков историй любви известных людей. В течение Дня святого Валентина рэпер сделал 55 публикаций.
Первым постом в возобновленном профиле стала открытка с надписью «Счастливого Дня Валентина, детка». Подписывать снимок рэпер не стал.
Публикация вызвала восторг поклонников таланта Уэста: они поздравляли его с возвращением и спрашивали, кому предназначается послание. Подписчики гадали также, кто является автором романтической записки. Большинство сошлось во мнении, что это обращение к супруге Уэста, интернет-звезде Ким Кардашьян. Однако рэпер никак не отреагировал на многочисленные вопросы.
В течение следующих восьми часов исполнитель запостил еще 54 фотографии. На них были изображены известные пары, например Барак и Мишель Обама, Мик и Бьянка Джаггер, Эллен Дедженерс и Портия де Росси, Брэд Питт и Анджелина Джоли.
Два последних снимка посвящены истории любви Уэста и Кардашьян, обе фотографии рэпер подписал: «Кими».
Весной 2017 года Канье Уэст удалил Instagram и Twitter, чем вызвал множество вопросов у своих фанатов. До этого он неоднократно на долгое время исчезал из соцсетей. Его помощники аргументировали такое поведение звезды его ранимостью и нервным состоянием.