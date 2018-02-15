Канье Уэст психанул и завалил соцсети десятками фотографий

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) вернулся в Instagram ради того, чтобы запостить несколько десятков историй любви известных людей. В течение Дня святого Валентина рэпер сделал 55 публикаций.

Первым постом в возобновленном профиле стала открытка с надписью «Счастливого Дня Валентина, детка». Подписывать снимок рэпер не стал.

A post shared by Kanye West (@kanyewest) on Feb 14, 2018 at 11:49am PST

Публикация вызвала восторг поклонников таланта Уэста: они поздравляли его с возвращением и спрашивали, кому предназначается послание. Подписчики гадали также, кто является автором романтической записки. Большинство сошлось во мнении, что это обращение к супруге Уэста, интернет-звезде Ким Кардашьян. Однако рэпер никак не отреагировал на многочисленные вопросы.

В течение следующих восьми часов исполнитель запостил еще 54 фотографии. На них были изображены известные пары, например Барак и Мишель Обама, Мик и Бьянка Джаггер, Эллен Дедженерс и Портия де Росси, Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Michelle Obama & Barack Obama A post shared by Kanye West (@kanyewest) on Feb 14, 2018 at 12:34pm PST

Britney Spears & Kevin Federline A post shared by Kanye West (@kanyewest) on Feb 14, 2018 at 2:42pm PST

Два последних снимка посвящены истории любви Уэста и Кардашьян, обе фотографии рэпер подписал: «Кими».

Kimye A post shared by Kanye West (@kanyewest) on Feb 14, 2018 at 7:31pm PST

Весной 2017 года Канье Уэст удалил Instagram и Twitter, чем вызвал множество вопросов у своих фанатов. До этого он неоднократно на долгое время исчезал из соцсетей. Его помощники аргументировали такое поведение звезды его ранимостью и нервным состоянием.

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