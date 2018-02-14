Попытавшуюся прикрыть на фото отсутствующие трусики модель засмеяли

Певицу и бывшую модель Кэти Прайс затроллили в Instagram за фото, на котором она, сидя на стуле, попыталась прикрыть розовым худи причинное место. В комментариях под снимком над Прайс принялись шутить. Некоторые иронизировали, что подобравшая изящную позу модель на самом деле выглядит так, словно сидит на унитазе.

A post shared by Katie Price (@officialkatieprice) on Feb 13, 2018 at 1:49pm PST

Женщина рекламировала одежду и отмечала, что одержима «великолепным худи» от продвигаемого ею бренда.

«Где ваши брюки?» — негодует пользователь marcuspurnell.

«Похоже, ты сидишь на унитазе», — смеялись другие. С туалетной темой было связано множество комментариев. «Кажется, у тебя проблемы с пищеварением», — не унимались пользователи.

Некоторые, впрочем, отметили, что бывшая модель «продолжает хорошо выглядеть». Особое внимание уделили ее бедрам. «Ваши бедра невероятны», — написал поклонник Прайс.

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