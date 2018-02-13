Окровавленное лицо рэпера Face заблокировали

Администрация Instagram заблокировала профиль рэпера Face. Об этом российский исполнитель написал в Twitter.

«За эту фотографию Инстаграм удалил мой аккаунт, ну и пошел Инстаграм на...», — заявил Face. Судя по всему, причиной блокировки послужила опубликованная в сервисе постановочная фотография, на которой истекающий кровью рэпер предстал перед зрителями с глубокими порезами на теле.

В правилах использования Instagram есть пункт, который запрещает публиковать фото или иной контент, содержащие изображение насилия, а также полного или частичного обнажения. На снимке Face стоит без футболки: это также могло стать поводом для бана аккаунта.

На профиль российского исполнителя были подписаны 1,3 миллиона пользователей.

Ранее Face раскритиковал правительство и пожелал молодежи уезжать из России. По словам рэпера, «железный занавес» может вновь закрыться, после чего выехать из страны станет сложнее. Также исполнитель назвал кандидата в президенты Павла Грудинина «конченым» за то, что тот восхваляет Иосифа Сталина.

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