Нелепому виду Канье Уэста найдено простое объяснение

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст объяснил поклонникам в своем Twitter, почему он носит слишком маленькие сандалии.

Уэст опубликовал иллюстрацию с традиционной японской обувью гэта и фотографию с примером их ношения во вторник, 28 августа. «Ваша пятка должна выпирать на один-два сантиметра за пределы деревянной подошвы», — гласит подпись на иллюстрации.

«По-японски», — объяснил рэпер свой выбор.

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Ранее в августе внимание пользователей соцсетей привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. В таком виде мужчина пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz.

В том же месяце жена рэпера Ким Кардашьян высмеяла мужа за нелепый внешний вид. Женщина опубликовала видео в stories своего Instagram-аккаунта, на котором Уэст шел в белых носках и в тех же сандалиях. «Итак, главный вопрос: подходит ли тебе этот размер? Это то, что все хотят знать. Какого они размера?» — пошутила Кардашьян.

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