Канье Уэст оказался бездарным дизайнером

Поклонники высмеяли наброски кроссовок, сделанные американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом и опубликованные им в своем Twitter в пятницу, 27 июля. Об этом сообщает Highsnobiety.

Речь идет о новых моделях Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500, которые Уэст планирует выпустить в 2019 году.

Пользователям Twitter не понравилась техника исполнения эскизов, и они раскритиковали их в соцсети, называя «детскими».

«Это нарисовала Норт?» — писали они, имея в виду дочь Канье Уэста.

«Кажется, я архитектор», — шутили другие, выкладывая свои рисунки.

«Тут нарисованы коньки, да?» — иронизировали третьи.

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В июне Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, в которой снялись порнозвезды. Обувь Уэста прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.

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