«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла в свет без нижнего белья

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, пришла на афтерпати премии «Оскар» Vanity Fair Oscars в откровенной одежде. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

На модели было черное бархатное платье с кристаллами на бедрах, которое вошло в новую весеннюю коллекцию ливано-американского дизайнера Реми Кади (Rami Kadi). Журналисты обратили внимание на то, что под платье Дженнер не надела нижнее белье.

Материалы по теме Перешли на красный Голые спины, актер в женском наряде и платье-стейк. Чем еще запомнился «Оскар-2019»

Свой наряд топ-модель дополнила черными остроносыми туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Ранее поклонники высмеяли наряд американской актрисы Эммы Стоун на премии «Оскар» за схожесть с едой. Речь идет о коричневом платье модного дома Louis Vuitton с «вафельным» принтом и пайетками. Пользователи Twitter бросились сравнивать наряд актрисы с мясными продуктами.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!