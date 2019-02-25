Актеры скопировали друг друга на премии «Оскар»

Многие знаменитости приехали на церемонию вручения премии «Оскар» в нарядах розового цвета. На это обратило внимание издание Independent.

Так, например, американская актриса Сара Полсон появилась на красной дорожке в насыщенно-розовом пышном платье с вырезами по бокам американского дизайнера Брендона Максвелла, британская актриса Джемма Чан надела платье кислотного оттенка с высоким воротником модного дома Valentino, а певица Кейси Масгрейвс — нежно-розовое воздушное платье Giambattista Valli.

Тренд также подержали актриса Лиза Боне с супругом Джейсоном Момоа: пара пришла в бледно-розовых нарядах, автором которых был недавно скончавшийся от рака дизайнер Карл Лагерфельд. На руке Момоа также заметили резинку для волос Fendi — тоже созданную Лагерфельдом.

#JasonMomoa and #LisaBonet are looking cute (and color-coordinated!) on the #Oscars red carpet. 😍 | 📷: Frazer Harrison/Getty Images Фото опубликовано @people

Кроме того, насыщенные розовые платья надели актрисы Анджела Бассетт, Хелен Миррен, Майя Рудольф и Линда Карделлини.

«Клянусь, мы с Джейсоном не согласовывали наши наряды сегодня вечером. Все это говорит о том, что сегодня гавайский бог и очень зрелая англичанка могут носить один и тот же цвет. Мы оба надели розовый!» — прокомментировала Хелен Миррен, имея в виду Джейсона Момоа.

Ранее сообщалось, что на церемонию, которая состоялась 24 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе, американский актер Билли Портер приехал в черном бархатном платье дизайнера Кристиана Сириано.

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