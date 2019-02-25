Голливудскую актрису высмеяли за «мясное» платье

Поклонники высмеяли наряд Эммы Стоун на премии «Оскар» за схожесть с едой. Об этом сообщает Cosmopolitan.

На церемонию, которая прошла 24 февраля в Лос-Анджелесе, Стоун приехала в коричневом платье модного дома Louis Vuitton с «вафельным» принтом и пайетками.

Пользователи Twitter бросились сравнивать наряд актрисы с мясными продуктами.

«Платье Эммы стоун на "Оскар" навеяно соседним ларьком с кебабами», — шутили одни.

«Я обожаю Эмму Стоун, но такое ощущение, что она надела платье из бекона», — высказались другие.

«Платье Эммы Стоун похоже на курицу гриль или я просто голодна?» — поддержали третьи.

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Кроме того, некоторые сравнивали платье с отбивной, пережаренной вафлей, рожком от мороженого, мясным окороком и яйцом дракона.

Это не первый раз, когда наряд Эммы Стоун привлекает внимание фанатов. В январе Стоун нарушила правила дресс-кода на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США: актрису заметили в асимметричном топе с одним рукавом, хотя на подобные мероприятия женщины обычно приходят в платьях или брючных костюмах.

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