Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде

Американская актриса Эмма Стоун нарушила правила дресс-кода на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) в Голливуде. На это обратил внимание модный журнал Vogue.

Стоун появилась на красной ковровой дорожке в золотистом ассиметричном топе с бантом на шее, черных расклешенных брюках и босоножках. Издание отмечает, что на подобные мероприятия женщины обычно приходят в платьях или брючных костюмах.

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

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Во время церемонии актрису сопровождал ее молодой человек — сценарист телешоу Saturday Night Live Дэйв Маккари.

В августе 2017 года Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой по мнению журнала Forbes. За год она заработала 26 миллионов долларов, сыграв главную роль в музыкальном романтическом фильме «Ла-Ла Ленд». Через два месяца актриса была выбрана амбассадором французского модного дома Louis Vuitton.

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