Сестра Кардашьян отпраздновала запуск бизнеса раздеванием

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с обнаженной грудью в честь запуска нового проекта.

Таким образом она объявила об открытии сайта Poosh, посвященного красоте, здоровью, путешествиям и домоводству.

На фотографии старшая сестра Ким Кардашьян стоит в одних трусах в гостиной, прикрывая грудь рукой и iPad. В подписи к фото фигурирует ссылка на сайт Poosh, который заработал 2 апреля. На сайте есть несколько разделов: здоровье и красота, жизнь и стиль, дом и развлечения. Кроме этого, Poosh также рассказывает о последних новостях из жизни семейства Кардашьян и Дженнер.

5 марта Кортни опубликовала откровенный снимок в рекламных целях. Тогда она объявила о скором запуске проекта Poosh. На снимке звезда реалити-шоу сидит обнаженной в ванной, прикрывая грудь ноутбуком и большой чашкой.

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