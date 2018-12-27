Сестры Кардашьян подарили маме чемодан с матерной надписью

Сестры Кардашьян-Дженнер подарили своей матери Крис Дженнер чемодан французского люксового бренда Goyard с нецензурной надписью. Его фотография появилась в stories Instagram-аккаунта Кортни Кардашьян.

На снимке Крис Дженнер позирует с подарком в пижаме и солнечных очках. На поверхности чемодана, стоимость которого составляет 15 тысяч долларов, крупным шрифтом напечатана фраза Rich as fuck («Неприлично богатая»).

В мае, на День матери, Хлои Кардашьян подарила сестре Ким дизайнерскую косметичку, в которой лежал вибратор вместе с разноцветными конфетами драже в форме пенисов. Вместе с содержимым в черной сумке стоимостью 1420 долларов лежала записка: «Иногда матерям нужно все брать в свои руки».

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