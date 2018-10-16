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Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок

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Линн Косгроув, принц Гарри, Питер Джон Косгроув и Меган Маркл

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри получили подарок во время совместного тура по Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Будущие родители прибыли в Сидней в понедельник, 15 октября. Там они встретились с генералом-губернатором Австралии Питером Джоном Косгроувом (Peter John Cosgrove) и его женой леди Косгроув. Герцогу и герцогине, которые ожидают ребенка к весне 2019 года, подарили плюшевую игрушку-кенгуру. «Первая игрушка для нашего ребенка!», — с восторгом отреагировала Маркл.

Кроме того, супругам вручили пару детских сапог песочного цвета австралийского бренда Ugg.

О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, Кенсингтонский дворец объявил в тот же день, 15 октября.

Ранее в октябре судебный художник Джо Маллинс (Joe Mullins) из Вашингтона составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков. По мнению Маллинса, если первенцем окажется мальчик, то у него будут светлые каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри.

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