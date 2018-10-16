Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри получили подарок во время совместного тура по Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Будущие родители прибыли в Сидней в понедельник, 15 октября. Там они встретились с генералом-губернатором Австралии Питером Джоном Косгроувом (Peter John Cosgrove) и его женой леди Косгроув. Герцогу и герцогине, которые ожидают ребенка к весне 2019 года, подарили плюшевую игрушку-кенгуру. «Первая игрушка для нашего ребенка!», — с восторгом отреагировала Маркл.

Кроме того, супругам вручили пару детских сапог песочного цвета австралийского бренда Ugg.

О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, Кенсингтонский дворец объявил в тот же день, 15 октября.

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Ранее в октябре судебный художник Джо Маллинс (Joe Mullins) из Вашингтона составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков. По мнению Маллинса, если первенцем окажется мальчик, то у него будут светлые каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри.

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