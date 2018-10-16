Предсказана внешность будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Судебный художник Джо Маллинс (Joe Mullins) из Вашингтона составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению Маллинса, если первенцем окажется мальчик, то у него будут светлые каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри. Однако если у пары родится дочь, то она будет больше похожа на Меган Маркл: девочка будет кареглазой брюнеткой.

Кадр: Inside Edition / Joe Mullins / YouTube

«За свою жизнь я сделал множество портретов знаменитостей. Среди них были Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Анжелина Джоли. Когда я рисовал портрет будущего ребенка Кэти Холмс и Тома Круза, я изобразил мальчика, но он получился очень похож на Сури», — поведал художник Маллинс (Сури Круз — дочь голивудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс — прим. «Ленты.ру»).

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15 октября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка. «Их королевские высочества рады сообщить, что герцогиня Сассекская беременна и ждет появления ребенка весной 2019 года. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают люди по всему миру с момента свадьбы в мае, и очень счастливы поделиться радостной новостью», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter.

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