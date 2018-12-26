Британцы принялись торговать своими подарками сразу после наступления Рождества

Британцы выставили на eBay непонравившиеся рождественские подарки через несколько часов после полуночи. На это обратило внимание издание The Sun.

Объявления появились в онлайн-магазине с описанием «Нежеланные подарки». Среди них, в частности, оказались слиперы французского люксового бренда Louboutin за 150 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей), полосатые чулки за 2,5 фунта, красные резиновые сапоги — шесть фунтов и комплект из пяти CD-дисков с названием «CD о любви, нежных моментах и эмоциях».

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Популярными «нежеланными подарками» также стали керамическая статуэтка осла, перчатки как у вратаря команды «Арсенал», книги, музыкальные диски, небольшие сувениры и аксессуары.

В октябре, через несколько часов после свадьбы британской принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, гости выложили на eBay сувениры с инициалами молодоженов. Так, одна из наполненных подарками сумок продавалась за 350 фунтов.

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