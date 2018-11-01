Девушка торговала грязными носками и озолотилась

Британская модель прославилась в соцсетях благодаря фотографиям своих ступней и придумала оригинальный способ заработать. Об этом сообщает Daily Mail.

После того как коллега сделала комплимент ступням 33-летней Рокси Сайкс (Roxy Sykes), последняя захотела похвастаться ими миру и создала специальный аккаунт в Instagram. Получив популярность в соцсети (на данный момент у модели около 50 тысяч подписчиков) она решила запустить продажу собственной поношенной обуви и грязных носков.

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Пара носков, которую Сайкс носила один день, стоит 20 фунтов, а обувь двухмесячного пользования — 200 фунтов. Британка отметила, что через четыре года практики ее ежемесячный заработок достиг восьми тысяч фунтов (около 680 тысяч рублей). «Теперь я не представляю, что когда-нибудь смогу остановиться. Даже когда я постарею, мои ноги будут приносить мне деньги!» — восхищается она.

В мае один из крупнейших порносайтов в мире PornHub объявил о старте продаж собственной линейки носков Dirty Socks — «грязные носки». Носки ориентированы на спортсменов, модников и любителей самоудовлетворения.

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