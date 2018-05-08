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PornHub выпустил «грязные» носки

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Один из крупнейших порносайтов в мире PornHub объявил о старте продаж собственной линейки носков Dirty Socks — «грязные носки». Носки ориентированы на спортсменов, модников и любителей самоудовлетворения. Об этом сообщает видеоролик, выпущенный в поддержку старта продаж аксессуара. Видео снято в стилистике культовых рекламных роликов Adidas и Nike, повествующий о тяжелый трудовых буднях атлетов.

«Сколько я себя помню, носки служили двум целям. Они не только были частью нашего каждодневного наряда, но и использовались для самоудовлетворения и последующей гигиены. Наша новая коллекция Dirty Socks не только прекрасно выглядит благодаря изображению знаменитых порнозвезд на носках, но и может пригодиться, когда вам это будет нужно», — прокомментировал выпуск коллекции вице-президент PornHub Кори Прайс.

Коллекция включает носки с изображением порноактрис Мэдисон Айви и Асы Акиры, а также порноактера Джонни Синна. Носки уже можно заказать онлайн по цене 18 долларов США.

Ранее стала известна самая популярная порноактриса на PornHub. Ею стала Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels). Популярность актрисы связана с ее заявлениями о сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006-2007 годах. За молчание адвокаты президента заплатили ей 130 тысяч долларов США.

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