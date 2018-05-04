Работавшая стриптизершей певица внезапно стала звездой Pornhub

Пользователи Pornhub принялись активно искать эротические ролики с участием американской рэп-исполнительницы Cardi B (настоящее имя — Белкалис Альманзар). Об этом говорится в блоге порноресурса.

Согласно исследованию, первые поисковые запросы с псевдонимом певицы начали появляться еще в начале 2016 года, но настоящую популярность у пользователей Pornhub она завоевала лишь в августе 2017 года. Тогда ее песня Bodak Yellow возглавила популярнейшие американские музыкальные чарты.

Однако количество поисковых запросов выросло на 1007 процентов только после того, как девушка якобы занялась сексом со своим женихом во время трансляции в Instagram: несмотря на то, что оба героя видео были полностью одеты, некоторые комментаторы поверили в подлинность происходящего. После этого, в декабре того же года, пользователи принялись искать запись полового акта с участием певицы.

Материалы по теме Анатомия секса К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами

Кроме того, посетители хостинга нередко вбивали в поисковике слова «Cardi B стриптизерша» и «Cardi B тверкинг». Скорее всего, подобные запросы связаны с прошлым певицы: до работы в музыкальной индустрии Альманзар занималась стриптизом. Об этом в апреле 2018 года сообщило издание GQ.

Представители Pornhub отметили, что частое упоминание звезд в новостях нередко провоцирует увеличение популярности этих людей на порносайтах. Например, Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), стала мировым лидером поисковых запросов на сайте Pornhub после скандала с администрацией Трампа.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!