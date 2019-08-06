Фанаты Ким Кардашьян не узнали звезду на снимке и раскритиковали ее за фотошоп

Поклонники участницы американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян не узнали ее на фотографии и заподозрили знаменитость в ретушировании снимков. Свое негодование они выразили под публикацией знаменитости в ее Instagram-аккаунте.

Телезвезда поделилась с подписчиками снимком, на котором она позирует в бюстье с ремнями, держа руки на голове. «Я рада анонсировать свою новую коллекцию косметики, на создание которой меня вдохновили образы из 90-х», — подписала публикацию Кардашьян, прорекламировав новую линейку декоративных средств собственного косметического бренда KKW Beauty.

Однако подписчики не узнали знаменитость на снимке. «Ты настолько отфотошоплена, что даже не похожа на себя, Ким», — негодовал один пользователь. «Я единственная, кто не могла узнать Ким в течение первых 10 секунд?» — задавалась вопросом другая поклонница. «Это вообще ты?» — удивлялся третий комментатор. «Кто эта женщина???» — сетовал еще один фанат.

Фото опубликовано @kimkardashian

Ким Кардашьян попадается на использовании фотошопа в своих публикациях уже не первый раз. Например, 1 августа администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей, опубликовали коллаж из отретушированной и оригинальной фотографии Кардашьян а Instagram.

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