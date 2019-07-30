Ким Кардашьян показала обгоревшую грудь и возмутила фанатов

Основательница косметического бренда KKW Beauty и телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала действие тонального крема собственного производства на обгоревшей на солнце груди. Видео и фото знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В серии «до и после» видно, что грудь Кардашьян сильно покраснела из-за долгого нахождения на солнце, однако после того, как рука визажиста нанесла на обгоревшие участки кожи средство KKW Beauty, покраснения исчезли. «Я обгорела. Брррр. Такого со мной не происходило уже многие годы. Как хорошо, что у меня есть мой тональный крем для тела», — подписала пост телезвезда.

Пользователи сети возмутились из-за публикации и обвинили Кардашьян в фальсификации загара. «Почему мне кажется, что она обгорела специально, чтобы прорекламировать свою косметику?» — удивлялась одна комментаторша.

«Если бы она действительно обгорела, никто не смог бы даже прикоснуться к ее коже. Она готова на все, лишь бы заработать денег», — негодовал другой подписчик.

«Возможно, ты не в курсе, но наносить тональное средство на обгоревшую кожу нельзя, так ты сделаешь только хуже», — критиковал третий пользователь.

В июне Ким Кардашьян продемонстрировала эффект от косметики бренда KKW Beauty на своей бабушке. В появившемся в соцсетях ролике видно, как женщина наносит тональный крем на руку своей бабушки Мэри Джо Кэмпбелл, чтобы закрасить ее ярко выраженные вены. Когда она размазывает его спонжем, вены практически не видны.

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